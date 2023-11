I ragazzi delle scuole superiori scoprono il verde serpentino

Gran successo a Chiesa in Valmalenco per il Cava Day, l’iniziativa organizzata dalla categoria merceologica attività estrattive di Confindustria Lecco e Sondrio per invitare gli studenti degli Istituti superiori del territorio a conoscere le attività delle imprese del settore, con un focus particolare sulle tecnologie, oltre che sui prodotti e sui servizi. In Valmalenco gli studenti dell’Istituto Mattei di Sondrio sono stati ospiti dell’azienda "Nuova Serpentino d’Italia" accompagnati da Viviana Cabello oltre che da Adele Cabello, presidente della categoria merceologica attività estrattive.

A Lecco gli studenti dell’Istituto tecnico Bovara di Lecco sono stati ospiti di “Fassa Bortolo”, accompagnati dal direttore di cava Matteo Redaelli, e del Gruppo Unicalce, accompagnati da Andrea Spreafico, responsabile produzione dello stabilimento di Lecco. "Ringrazio tutti gli studenti e gli insegnanti che hanno aderito alla nostra proposta – ha evidenziato Adele Cabello - ed anche le aziende che ogni anno aprono le porte ai giovani offrendo loro l’opportunità di vedere da vicino il nostro mondo. Se le cave e gli stabilimenti di Fassa Bortolo e del Gruppo Unicalce sono stati il teatro delle visite lecchesi, in Valmalenco il geologo Sergio Guerra ci ha guidati nel percorso all’aperto nelle antiche cave. Nuova Serpentino d’Italia ha aperto le porte del suo stabilimento e il Consorzio Cavatori della Valmalenco ci ha concesso di utilizzare gli spazi del Museo del Serpentino, ancora da inaugurare. E sono particolarmente contenta che i ragazzi abbiano potuto vedere l’applicazione pratica di diverse competenze nel mondo del lavoro".

Serpentino che dalla valle del Mallero si è fatto conoscere in tutto il mondo rivestendo palazzi importanti, vedi la Cancelleria di Berlino.

Fulvio D’Eri