I quartieri aspettano il Natale con i mercatini e tante iniziative

Mercatini di Natale, accensione degli alberi, iniziative per i più piccoli. Oggi dalle 16 alle 20 a Chiesanuova, in via Fura, sarà allestito il Villaggio di Natale, con stand di associazioni, hobbisti, animazione musicale, artisti di strada, letture creative e il Ludobus dell’associazione Saltabanco, a cura dei consigli di quartiere

di Chiesanuova e Noce. Domenica invece in oratorio arriverà

Santa Lucia. Al via anche i mercatini di Natale della Cri, Comitato

di Brescia, oggi e il 23 (9,30-17,30), che si sposteranno

poi in corso Palestro il 16, al Tribunale il 12, 14, 18 e 21,

e da Florarici oggi, domani, il 16, 17 e 23 mentre resta sempre aperto il Charity Shop al 16 di corso Garibaldi. Mercatini anche

in Pinacoteca Tosio Martinengo, per Croce Bianca: fino a domani

i volontari saranno presenti con uno stand dove acquistare palline di Natale, dolci, carte da gioco, borse, astucci e zaini tematizzati sulle immagini della collezione.