I lupi sono troppi: 6.500 firme consegnate al ministro

Nell’ambito di un incontro al Ministero dell’Agricoltura promosso dall’onorevole Fiocchi, tra il ministro Lollobrigida e le associazioni e comitati di allevatori e di cittadini preoccupati della sempre più invasiva e dannosa presenza dei lupi, saranno consegnate al ministro le firme raccolte in provincia di Sondrio nei mesi scorsi. Al termine sono state acquisite ben 6589 firme, 3480 in Valchiavenna e 3109 in Alta Valtellina e Grosio, che saranno consegnate ai dipendenti del ministero direttamente dalle mani di Michele Corti, coordinatore regionale dei comitati con Mario Pighetti.

"Le firme sono indirizzate a Regione Lombardia e vengono consegnate al Ministro per conoscenza, al fine di sostenere la richiesta di bloccare l’adozione di un piano Lupo che è del tutto sbilanciato a favore della conservazione della specie, in un contesto che vede l’Italia quale paese con più lupi in Europa, con la massima densità al mondo e una popolazione in continua crescita", dicono dai comitati Michele Corti e Mario Pighetti. F.D’E.