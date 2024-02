I “Giusti“. Modelli di vita ancora attuali

“L’esempio dei Giusti di fronte alle sfide globali“: una serie di incontri con narrazione di azioni, donne e uomini, ragazze e ragazzi, persone che si sono battute per la difesa della dignità e sono annoverate tra i Giusti di tutto il mondo, con ingresso libero. Il prossimo incontro è in programma giovedì 22 febbraio alle 20,45 a Casatenovo (Sala Consiliare, piazza della Repubblica 7), seguito giovedì 7 e 21 marzo, e giovedì 4 aprile a Missaglia, Sala civica Teodolinda in Piazzetta Teodolinda. Sarà reso omaggio anche alla figura e alla storia del “giusto“ comasco Giorgio Perlasca (nella foto).