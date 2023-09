I carabinieri e la tutela del patrimonio artistico. Incontro al museo

Al Museo Civico di Erba la conferenza: “Il ruolo dell’Arma dei Carabinieri nella tutela del patrimonio culturale“. In occasione della mostra “Sardegna itinerante. Un piccolo viaggio tra le civiltà nuragica e punica“, il Museo Civico di Erba ospiterà giovedì 21 settembre alle 21.00 il Tenente Colonnello Claudio Sanzò, Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale della Lombardia, con un intervento dal titolo “Il ruolo dell’Arma dei Carabinieri nella tutela del patrimonio culturale“. Ingresso libero e gratuito, alla sede di Villa Ceriani, via Ugo Foscolo 23, Erba.