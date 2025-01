I cambiamenti climatici. La Valchiavenna alla guida di un progetto europeo

CHIAVENNALa Comunità montana della Valchiavenna si pone al centro di una nuova iniziativa europea per affrontare i cambiamenti climatici e aumentare la resilienza delle regioni europee. Il progetto Euradapt, finanziato dal programma Interreg Europe, punta a migliorare le politiche locali e regionali per l’adattamento climatico attraverso la collaborazione fra le autorità locali e regionali a livello europeo e lo scambio di buone pratiche. Il progetto nasce dalla consapevolezza che il cambiamento climatico rappresenta una sfida globale che richiede risposte concrete sia a livello locale che regionale. L’obiettivo del progetto è migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche in settori cruciali come la gestione delle risorse idriche, i sistemi alimentari sostenibili, le infrastrutture critiche e la governance partecipativa. Attraverso il confronto con regioni europee leader nell’adattamento climatico, le aree più vulnerabili potranno sviluppare soluzioni su misura per affrontare i loro specifici rischi e necessità. La Valchiavenna (soggetto capofila) sarà affiancata da altre sei regioni europee, tra cui la Regione Centro-Valle della Loira (Francia), la Regione Valencia (Spagna), la Contea di Blekinge (Svezia), la città di Dublino (Irlanda), la Regione della Sud Moravia (R.Ceca) e la Contea di Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungheria). Il progetto, della durata di quattro anni, con un budget complessivo per la sola Valchiavenna di 328.000,00 euro di cui 262.400,00 di finanziamento europeo. "Euradapt rappresenta un’opportunità unica per rafforzare le azioni messe in campo dalle istituzioni del nostro territorio per contrastare gli effetti del cambiamento climatico confrontandosi direttamente con importanti realtà europee" ha dichiarato il presidente della Cm della Valchiavenna, Davide Trussoni. Fulvio D’Eri