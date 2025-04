Hockey, serie B. Festa Chiavenna: "Gioia infinita"

Valchiavenna in festa per la promozione in serie B dell’Hockey Club Chiavenna. Al termine di una stagione strepitosa e della vittoria in gara 5 della finale promozione, a Brunico in casa degli altoatesini del Pustertal superati domenica sera per 7-4, l’Hc Chiavenna ha conquistato il successo nella Ihl Division 1 ed è volata in serie B. Una promozione attesa da anni nella Valle del Mera che da sempre ha una grandissima tradizione hockeistica e che i da domenica notte è in festa.

L’ultimo atto di una grande cavalcata ha visto l’Hc Chiavenna partire fortissimo, portarsi sul 4-1. I padroni di casa sono poi passati sul 4-3 e poi sul 5-4 ma il finale è stato tutto di marca verdeblù, con Deanesi e Mikhnov a firmare il definitivo 7-4 che ha fatto scoppiare di gioia i tanti supporter giunti da Chiavenna. Felici i tifosi.

"È una gioia indescrivibile, sono 45 anni che seguo l’Hc Chiavenna anche in trasferta – dice Carlo Moro, uno dei tifosissimi del club valchiavennasco –. È stata una grande vittoria, questa promozione in B ce la siamo proprio meritata. Siamo partiti per far bene ma sulla carta Val Pusteria e Laces erano più forti. E invece i ragazzi hanno sovvertito il pronostico, arrivando secondi in regular season e poi vincendo i playoff 3-2 contro il Val Pusteria. Un plauso va al coach finlandese Mirko Friman (confermatissimo) che è diventato chiavennasco e che ha dato un’impronta alla squadra. E poi i due ucraini Sibilevych e Mikhnov (quest’ultimo ha giocato anche nella Nhl negli Edmonton Oilers) che hanno alzato il livello. Ora facciamo festa, poi penseremo alla serie B, dove ci vuole un budget quasi doppio rispetto a quello di quest’anno. Ci stiamo già lavorando, poi avremo bisogno di una mano dalle istituzioni perché devono capire che l’Hc Chiavenna non è una meteora ma vuole essere una realtà".

"È una grande gioia per Chiavenna e per tutta la Valchiavenna – dice Andrea Giacomini, assessore allo Sport del comune chiavennasco –. È stata una vittoria sofferta (3-2 la serie finale per l’Hc Chiavenna con continui colpi di scena) ma anche per questo ancora più bella. Complimenti a tutti. Ora andranno fatti dei ragionamenti riguardo alla serie B. La società dovrà decidere casa farsi per quel che riguarda il lato sportivo, noi potremo dare una mano se dovessero servire degli adeguamenti alla struttura per la nuova categoria".