"Hi-tech sì, ma le persone siano al centro"

Una banca dal volto umano, vicina a famiglie e imprese, dove il canale virtuale accompagna e non sostituisce la preziosa azione svolta sul territorio da chi lavora nelle numerose filiali. Così dovrà essere, anche in futuro, la Banca Popolare di Sondrio. Questa almeno la linea direttrice ribadita in queste ore da Insieme per la Popolare, associazione dei piccoli azionisti dell’istituto di credito fondato a Sondrio nel 1871. Città dove oggi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (foto) terrà una pubblica conferenza dal titolo "La banca non è un algoritmo": l’incontro si svolgerà nella Sala "Besta" della BPS. "Viviamo in un mondo sempre più digitale – commenta Matteo Lorenzo De Campo, presidente di Insieme per la Popolare – ma siamo convinti che, ancora una volta, siano le persone a fare la differenza. Il nostro tessuto economico è formato da micro, piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che non possono avere come unico interlocutore un freddo algoritmo: nel loro percorso di crescita, un ruolo chiave lo hanno svolto e lo rivestono tuttora le banche di comunità, come la Banca Popolare di Sondrio. Il nostro auspicio è che questo patrimonio di relazioni sia valore aggiunto anche in futuro per il bene delle famiglie e delle imprese. Crediamo che temi complessi non possano essere gestiti solo affidandosi alla tecnologia". Nata nel 2022, Insieme per la Popolare oggi può contare su 2448 soci e ha visto crescere anno dopo anno il proprio peso specifico.