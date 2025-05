Handbike e rafting senza barriere

Una full immersion nello sport inclusivo, per conoscere da vicino l’impegno e la passione che animano Dappertutto Sport e Benessere, l’associazione dilettantistica presieduta da Alex Salvetti, impegnata nella promozione di attività motorie adattate. L’evento, realizzato con Dappertutto e la collaborazione di Arcieri Stella Alpina, Enjoy sky e Indomita river, si è svolto ad Albosaggia, alla Casa provinciale dell’accessibilità di montagna, presenti l’ex atleta paralimpico Pantaleo Sette e il referente per la provincia del Comitato italiano paralimpico Domenico Ligari. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare in prima persona diverse discipline, pensate per permettere a persone con diverse abilità di godere dei benefici dell’attività fisica e del divertimento. Tra gli sport presentati: tiro con l’arco, rafting, sci da discesa, handbike e joelette. L’evento è stato un momento di sensibilizzazione sull’importanza dell’accessibilità nello sport e dell’inclusione sociale attraverso attività all’aria aperta, con la Casa provinciale dell’accessibilità.