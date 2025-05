Giornata dell’Europa, cerimonia in piazza con interventi, alzabandiera e inni

Tutto pronto per celebrare venerdì la Giornata dell’Europa, a Sondrio, nella piazzetta antistante palazzo Martinengo, dove è collocato il pennone fatto installare a suo tempo dai federalisti europei valtellinesi. Quest’anno la ricorrenza assume ancor più significato simbolico in quanto avviene a pochi giorni dall’80° anniversario della Liberazione e in occasione del 75° della dichiarazione Schuman, riconosciuta come l’atto d’avvio del processo d’integrazione europea. La cerimonia avrà inizio alle 10.30, sarà introdotta dagli interventi di Marcella Fratta per il comune di Sondrio e di Cesare Ceccato per il Mfe e vedrà la presenza del vice prefetto Michele Giacomino. Seguirà l’alzabandiera del tricolore e del vessillo blu stellato dell’Europa, con l’esecuzione degli inni italiano ed europeo.