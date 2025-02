Guide turistiche. Chiavenna chiama

Il Ministero del Turismo ha emanato il bando per l’esame di abilitazione alla professione di guida turistica. La domanda si può presentare fino al 27 febbraio sul sito www.ministeroturismo.gov.it. Il candidato dovrà inviarla per via telematica, compilando il format di candidatura sul portale “inPA”, (www.inpa.gov.it) dopo essersi registrati.

L’esame si articola in tre prove: scritta, orale e tecnico-pratica. La parte scritta consiste in un test a risposta multipla di 80 quesiti in 90 minuti. Le materie oggetto della prova sono storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

L’esame orale si svolgerà in presenza e verterà sulle materie delle prove scritte oltre a valutare la capacità di comunicazione, la conoscenza delle materie oggetto dello scritto e la conoscenza di almeno una lingua straniera a livello B2.

La prova tecnico-pratica si terrà lo stesso giorno di quella orale e valuterà le competenze pratiche della guida turistica, la capacità di condurre visite guidate e fornire informazioni pertinenti. Il candidato dovrà simulare una visita guidata in italiano e nella lingua straniera scelta per la prova orale.

Il superamento delle tre prove dà diritto all’iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero del Turismo. "Si tratta di un forte segnale dell’importanza di questa professione, essenziale per valorizzare il nostro patrimonio culturale" sottolinea il Consorzio Turistico Valchiavenna che, da oltre 20 anni, organizza visite guidate. "Le persone abilitate nella nostra zona sono diminuite: per questo spesso è difficile accontentare tutte le richieste. Il bando è molto importante sia per formare nuovi ambasciatori della Valchiavenna sia come possibile occupazione lavorativa".