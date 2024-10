Guerra alle malattie oncologiche “MOvember“ sta tornando

Se il rosa è ormai da tradizione il colore del mese di ottobre, mese dedicato in particolare alla prevenzione delle malattie oncologiche femminili, novembre, anzi, MOvember è azzurro, ha i baffi e sta tornando con un ricco calendario di eventi e iniziative per informare sulle forme di prevenzione alle patologie tumorali maschili e raccogliere fondi.

Si comincia martedì 21 ottobre in trasferta a Sondrio, con la presentazione ufficiale della maglietta dell’edizione 2024 allo Spazio 42 dell’Associazione Scarpatetti Arte in vista dell’evento che aprirà… di corsa il mese azzurro alla Colonia Fluviale di Morbegno, la MO-Running. Per essere certi di poter ritirare la propria maglia ricordo (garantite per i primi 300), è consigliabile iscriversi sul sito: www.movemberinmorbegno.com. Oltre alla camminata, si terrà una serata yoga a sostegno della ricerca e come conclusione del mese dedicato alla prevenzione maschile, sabato 30 novembre una cena presso I Prati di Regoledo di Cosio Valtellino. Altro appuntamento fisso del calendario di MOvember in MOrbegno è quello dedicato ai test del PSA, che si effettueranno tutti i sabato mattina di novembre presso la sede della Croce Rossa, in piazza Bossi. Gli esami sono gratuiti per tutti gli uomini sopra i 50 anni, è però necessario prenotarsi allo 0342 219413. S.B.