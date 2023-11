Guerra al Parkinson con il rock

Torna a Figino Serenza il Light of Day, evento patrocinato da Bruce Springsteen che devolve l’incasso alla lotta contro il Parkinson. Nella tappa comasca, il 3 dicembre dalle 17.30 al Teatro Sacro Cuore, ci saranno Bobo Rondelli con il rocker di Leicester James Maddock e per la prima volta da Asbury Park il duo Williams Honor composto da Gordon Brown e Reagan Richards. Da quest’anno il concerto prevede anche un set elettrico con la band The Italian Job. Non ultimo, le incursioni del trombettista Raffaele Kohler. Alle 20.30 cena con gli artisti, su prenotazione: lightofdaylombardia@gmail.com.