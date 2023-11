Sondrio, due guasti e caos ad un passaggio a livello: Trenord annuncia ritardi fino a 35 minuti

Sondrio, 6 novembre 2023 - Ritardi fino a 35 minuti e il rischio di corse cancellate per i convogli che viaggiano sulla linea Lecco-Mlano. A comunicarlo Trenord che fa sapere che i ritardi sono causati da un autoveicolo che non ha rispettato il semaforo al passaggio a livello di Castione Andevenno, da un guasto temporaneo a Poggi Ridenti-Tresivio e Piateda di competenza di Rete ferroviaria italiana, e da un un guasto al passaggio a livello di Abbadia Lariana. A ciò si aggiunge un intervento sanitario per un passeggero a Bellano. “Poiché è necessario riprogrammare il passaggio dei treni su una linea a binario unico tra Lecco e Tirano sono possibili ritardi fino a 35 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni”.