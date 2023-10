Grosio, incidente stradale: ragazza cade dalla moto e muore. Grave il giovane alla guida

Sondrio, 6 ottobre 2023 – Grave incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 6 ottobre, nel Tiranese. Una ragazza minorenne ha perso la vita dopo essere caduta dalla moto che era condotta da un giovane.

Il drammatico sinistro è avvenuto sulla Provinciale numero 27, in territorio comunale di Grosio, poco prima delle 18. Pesante il bilancio: la giovanissima è deceduta, mentre il motociclista è stato trasportato in ospedale e al momento ancora non si conoscono le sue condizioni.

Entrambi, dalle poche notizie filtrate per ora, indossavano il casco, ma purtroppo per la ragazza che sedeva sul sellino posteriore ogni tentativo di salvarla, da parte dei sanitari, è risultato vano. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro.

Le operazioni di soccorso si sono concluse da pochissimo e sul posto stanno ancora operando i carabinieri con i Vigili del fuoco.