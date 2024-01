Grave una ciclista investita da una vettura. "Non l’ho proprio vista"

Una pensionata di 69 anni che ha imboccato un senso unico in contromano è stata investita da una automobilista. Ora è ricoverata in prognosi riservata. L’incidente nel primo pomeriggio di ieri a Robbiate, in via Don Sebastiano Colleoni, una stretta parallela della Sp 54, all’altezza dell’incrocio con la Sp 56. A investirla è stata una 39enne al volante di una vecchia Audi. "Non l’ho proprio vista", ha raccontato sotto shock. La guidatrice aveva appena attraversato la provinciale per immettersi nella strada di casa e non si è accorta che dall’altra parte stava arrivando la 69enne che pedalava in sella ad una Legnano, procedendo tra l’altro in mezzo alla carreggiata. Nonostante la automobilista viaggiasse a velocità ridotta l’impatto è stato violento. La ciclista è stata soccorsa dai sanitari dell’automedica e dell’eliambulanza di Milano e dai volontari Cr. Ha perso conoscenza: dopo essere stata rianimata, intubata e, per quanto possibile, stabilizzata, è stata elitrasportata al San Gerardo di Monza. Sul posto la Polizia locale.

D.D.S.