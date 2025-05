Grave operaio rimasto folgorato nel cantiere

Sono gravi le condizioni in cui è arrivato in Pronto soccorso, ieri pomeriggio, un operaio di 36 anni, colpito da una scarica elettrica all’interno di un cantiere di Appiano Gentile. L’infortunio è avvenuto pochi minuti prima della 14, immediato l’allarme al 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure all’uomo. Per circa un’ora, medico e personale sanitario hanno cercato di stabilizzare l’uomo. Il suo arrivo in Pronto soccorso al Sant’Anna è avvenuto alle 14.45, con il trasporto in codice giallo, rispetto al rosso dell’uscita, quando le conseguenze sull’operaio erano apparse molto più allarmanti. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco assieme ai carabinieri e al personale di Ats Insubria per le verifiche sulla dinamica dell’infortunio. Pa.Pi.