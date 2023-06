Grande festa per la chiusura della stagione al Cinema Astra: Elena Lietti ospite domenica!

Grande festa per la chiusura della stagione del cinema Astra. Domenica alle 20.30 sarà ospite l’attrice Elena Lietti, protagonista di film come Siccità o Il grande giorno, previsti in calendario: presenterà Le otto montagne, in cui recita la parte della madre. Si prosegue fino al 15 giugno con proiezione ogni sera di film a prezzo ridotto, incontri e dibattiti. Per chi vuole partecipare alla vita del cinema, l’incontro è martedì alle 18.00: “Quale Astra per il futuro?“. Saranno presentati i dati delle presenze dei primi sei mesi e le risposte ai 400 questionari di gradimento raccolti a maggio.