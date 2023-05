Gli studenti videomaker per l’ambiente

Per difendere l’ambiente si sono trasformati anche in "videmaker" gli alunni della 3ªB dell’Istituto Romagnosi di Erba, protagonisti del corso di ecomafie organizzato dalla scuola in collaborazione con il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi“. Nella fase conclusiva del progetto, gli alunni divisi in gruppi hanno girato alcuni brevi video dedicati ai reati ambientali commessi, anche nel Comasco, dalle organizzazioni mafiose. Il progetto ‘ecomafie’ ha previsto vari interventi in classe: da quello con Roberto Fumagalli, presidente del Circolo “Ilaria Alpi“, a Paola Pioppi, giornalista de “Il Giorno“ di Como e l’avvocato Marco Griguolo, legale di parte civile dell’associazione ‘WikiMafia’, ad alcuni carabinieri forestali. È intervenuto anche il giovane regista Gabriele Gandini, che ha supportato gli studenti nel percorso di realizzazione dei video. "Mafie ed ecomafie rappresentano fenomeni purtroppo presenti anche nell’Erbese e nella provincia di Como, la seconda provincia del nord Italia per la presenza della ‘ndrangheta - sottolinea Fumagalli -. Tra i reati delle ecomafie vi sono soprattutto i traffici illeciti di rifiuti, con alcune inchieste che hanno riguardato da vicino il territorio Comasco. Con questo corso abbiamo cercato di diffondere la cultura della legalità". R.Ca.