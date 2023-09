Gli LV Gospel Project proiettano i testi per chi non sa l’inglese

Gospel Evolution, il nuovo concerto degli LV Gospel Project, al Fraschini di Pavia il 7 ottobre. L’evento avrà un nuovo format, ideato da Francesco Maria Gabriele Mocchi, direttore artistico degli LV Gospel Project. Il gospel è un genere molto inflazionato in Italia, anche se non risulta ancora accessibile in tutte le sue sfumature e significati per via del fatto che i testi sono in inglese. Alle spalle del coro e della band di supporto, verranno perciò trasmessi i testi dei brani cantati. Partecipando si contribuirà al restauro di una parte del Duomo.