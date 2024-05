Gli ambulanti del Forte nel salotto buono

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia arrivano finalmente a grande richiesta anche in Valtellina – dopo tanti successi nella regione e nel resto d’Italia - con il loro tour all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le celeberrime “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio domenica 19 maggio, per la loro “prima” assoluta nella città di Sondrio, nel tratto tra Via Piazzi, Piazza Campello e Piazza Garibaldi, in una iniziativa s molto attesa dal pubblico locale e patrocinata dall’amministrazione comunale (dalle 8 alle 19).