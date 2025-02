Giro Woman ad Aprica. Sì dagli organizzatori dopo il sopralluogo tecnico

Aprica sarà sede di arrivo di una tappa del Giro Woman in una Valtellina che fa en plein delle corse rosa. E così dopo Bormio, località che ospiterà l’arrivo di tappa del Giro d’Italia, e Morbegno, sede di partenza di una tappa della corsa rosa, ecco che gli organizzatori del Giro Woman, una delle corse a tappe più importanti al mondo, hanno annunciato che la località orobica sarà sede dell’arrivo di una tappa della corsa nella giornata del 7 luglio. Si è svolto, infatti, nei giorni scorsi ad Aprica da parte di RCS Sport, società organizzatrice della corsa, il sopralluogo tecnico per l’arrivo della tappa del 36° Giro d’Italia Woman 2025 che vedrà la località orobica protagonista lunedì 7 luglio. Presenti la project manager del Giro Giusy Virelli, l’assessore al turismo di Aprica Alessandro Damiani, i rappresentanti dell’Ufficio Tecnico e della Polizia locale del Comune, e Pierluigi Negri, deus ex machina del ciclismo in Valtellina. I numeri del Giro 2024 confermano il crescente interesse per la corsa: le tappe sono state trasmesse su Rai Sport e Rai 2 con il 6% di share e una media di oltre 660.000 telespettatori. Il sito www.giroditaliawomen.it ha fatto registrare 3 milioni di pagine viste per un totale di 200mila utenti unici. Sui canali social sono state 11 milioni le visualizzazioni dei video, con 33 milioni di impression per una copertura totale di 20 milioni di utenti unici. Da segnalare i 156 giornalisti accreditati, in rappresentanza di 109 testate. La tappa del 7 luglio, lunga 99 km e con un dislivello di 1400 metri, prenderà il via da Clusone, raggiungerà Lovere per poi attraversare la Val Camonica fino a Edolo e da lì Aprica. Fulvio D’Eri