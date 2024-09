Giro Sforzato a Morbegno in cantina

Se a Tirano proprio ieri è andata in archivio l’edizione 2024 di Eroico Rosso, il Wine Festival dedicato al principe dei vini di Valtellina, Morbegno in Cantina rilancia, proponendo per l’ultimo fine settimana di settembre e i primi due di ottobre la novità del Giro Sforzato. Degustazioni e prodotti tipici in primo piano, ma anche scoperta di luoghi e storie del territorio grazie all’app Artplace. "Uno strumento importante di promozione per un percorso immersivo nella città – ha osservato il sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero - per fare in modo che l’evento abbia una ricaduta in termini turistici e che ne tragga beneficio l’intero tessuto economico". L’abbinamento, insomma, sarà soprattutto tra i vini e… Morbegno, una cittadina pronta a svelarsi nei suoi angoli più nascosti, che rivela la bellezza dei suoi palazzi. "La manifestazione, nella sua ormai ultraventennale riproposizione – gli ha fatto eco l’assessore agli Eventi Andrea Ruggeri - È stata in grado di rinnovarsi, aumentando sempre di più la qualità complessiva, anche grazie alla presenza dei sommelier di Ais e Onav". "In continuità con la scorsa edizione – la conferma del direttore del Consorzio Turistico Porte di Valtellina Camillo Bertolini - abbiamo ulteriormente innalzato il livello, limitando i numeri, per garantire la sicurezza e il decoro, ma anche per offrire un’esperienza migliore agli ospiti". Fondamentale come sempre l’apporto delle associazioni che gestiranno le 29 postazioni nelle sei giornate della manifestazione. Sul www.morbegnoincantina.info le informazioni dettagliate su percorsi, cantine, vini in degustazione e sugli altri prodotti tipici. Silvia Baldini