Giro d’Italia e ciclismo Top in Valle. Presentazione a palazzo Muzio

La provincia di Sondrio sempre più protagonista nel mondo del ciclismo di altissimo livello. Presentazione ieri in grande stile, nella sala consiliare di palazzo Muzio, di alcuni dei grandi eventi ciclistici organizzati da Rcs Sport in Valtellina: tappa del Giro d’Italia con arrivo a Bormio, Giro-E con partenza da Tirano e arrivo a Bormio, tappa del Giro d’Italia con partenza da Morbegno e arrivo del Giro d’Italia Women ad Aprica. Il 2025 sarà un anno straordinario per il territorio provinciale, con un impegno istituzionale senza precedenti e saranno una sorta di prova generale in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oltre al Giro d’Italia e al Giro Women sarà ospitato anche Tour de Suisse in Valchiavenna.

La Valtellina si distingue come centro di riferimento del cicloturismo, con un’offerta turistica legata alla bicicletta che è ormai equiparabile a quella dello sci. Un territorio che offre un’esperienza unica sia per gli appassionati delle due ruote sia per gli amanti degli sport invernali. L’appuntamento clou, senza nulla togliere agli altri, è quello doppio con il Giro d’Italia, con l’arrivo di tappa a Bormio e la partenza poi di una tappa da Morbegno. Ma anche le altre kermesse hanno una certa rilevanza. Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, ha sottolineato l’importanza della Valtellina nel contesto della corsa e ha descritto le tappe come fondamentali per la classifica generale, mentre Giusi Virelli, project manager del Giro Women, ha commentato la tappa di Aprica e Ivan Basso (varesotto con origini valtellinesi), ex asso del ciclismo capace di vincere fra le altre cose due Giri e ora team manager alla Polti - Visit Malta - Kometa, ha messo "in luce il potenziale dei giovani ciclisti locali".

Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio, ha ringraziato le autorità per il loro supporto e ha ribadito l’importanza della sinergia tra Valtellina e grandi eventi sportivi per lo sviluppo del turismo nel territorio: "Il binomio Valtellina e Giro-grandi eventi è importante e ci permette di sviluppare la filiera del turismo, comparto fondamentale per il nostro territorio". Fulvio D’Eri