Giorno della riconoscenza. Gli alpini nel capoluogo per ricordare il sacrificio

È Sondrio quest’anno ad ospitare la cerimonia che celebra la "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini", voluta dal Consiglio regionale della Lombardia nel 2020. "La celebriamo oggi, anche se la data esatta è quella del 2 aprile, data nella quale cinque anni fa a Bergamo fu inaugurato l’ospedale in Fiera, realizzato in tempi record in piena emergenza Covid – dice Gianfranco Giambelli, Presidente dell’Ana Sezione Valtellinese – da allora ogni anno il 2 aprile si ricorda in un capoluogo lombardo".

L’ammassamento è previsto a partire dalle 14.30 in piazza Garibaldi e da giorni vi sono bandierine tricolori posizionate lungo le vie che seguirà il corteo che da lì, attraverso il lungo Mallero, via Trento, via Trieste e via Battisti raggiungerà il Parco della Rimembranza. È prevista una partecipazione assai consistente e non soltanto da parte delle penne nere locali. "Ho provveduto a inviare a tutti i sindaci della provincia l’invito ad esserci con il proprio gonfalone e sono stati invitati anche i ragazzi che hanno partecipato ai Campi Scuola. Sono certo che la Valtellinese anche in questa occasione saprà dimostrare la propria coesione e la grande capacità organizzativa, inoltre la manifestazione sarà accompagnata dalla nostra Fanfara Ana" aggiunge Giambelli, ricordando che oltre ai gonfaloni di Regione, Provincia e Comune capoluogo, vi sarà pure il Labaro nazionale degli alpini decorato con 216 medaglie d’oro "che viene mosso soltanto nelle occasioni più importanti".

In rappresentanza del Consiglio regionale della Lombardia sarà presente il presidente della Commissione speciale Territori montani Giacomo Zamperini. Alle 15.30, dopo l’Alzabandiera, prenderà il via la sfilata che si concluderà con la deposizione delle corone, gli onori ai Caduti e l’Ammainabandiera. Alle 16.30, a palazzo Muzio, la giornata prosegue con la conferenza "La Battaglia dei ghiacciai" a cura dello storico Marco Cimmino.

In realtà una rappresentanza di Sondrio ha ricordato a Milano la "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini" nella data esatta, il 2 aprile: sono gli studenti della 3^ D dell’Itt Mattei, vincitori con il loro sito web e podcast sulla storia degli alpini. Sara Baldini