Giornata dell'Ammalato a Tirano (Sondrio): Messa del Cardinale, Fedeli in Preghiera

TIRANO (Sondrio)

Il cardinale Oscar Cantoni a Tirano per la Giornata Diocesana dell’Ammalato, organizzata dalle sottosezioni di Como e Sondrio dell’Unitalsi. Il vescovo di Como ha celebrato domenica la Santa Messa al Santuario della Madonna davanti a tantissimi fedeli da tutta la Lombardia. Il cardinale ha accolto tutti quanti "nella casa di Maria, dove siamo tutti attesi, desiderati al di là delle nostre singole condizioni, perché figli amati. Maria è qui, ci riconosce e ci chiama per nome". Il vescovo ha poi posto l’attenzione su quale sia il bene di cui abbiamo bisogno. "Bene avrai, sono le parole di Maria al beato Mario Omodei, che vide la Madonna nel lontano settembre del 1504, e sono attuali anche oggi. A volte non sappiamo ciò che ci è indispensabile per la nostra vita e testimonianza cristiana. Dio, invece, sa bene ciò di cui abbiamo bisogno e, ne siamo certi, non manca di concedercelo per le mani, il cuore e la supplice preghiera di Maria, nostra Madre". Il porporato ha concluso con un auspicio e un consiglio: "Donarci con un amore senza riserve e senza rimpianti: è questo il vero culto spirituale che Dio si aspetta da noi".

F.D.E.