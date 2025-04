Giornata dei volontari al campo sportivo della frazione di San Cassiano

Il Comune di Prata Camportaccio è lieto di annunciare la prima edizione della giornata “I Colori del volontariato”, in programma per domenica 4 maggio presso il campo sportivo di San Cassiano. L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione Volontari 3 Valli ODV-ETS, nasce con l’intento di celebrare il valore del volontariato e valorizzare l’impegno quotidiano delle tante realtà associative operanti nel sociale in tutta la Valchiavenna. Saranno ben 34 le associazioni presenti.