Gesti positivi, buoni spesa scolastici a 208 famiglie

Il progetto ProPositivi consegna 208 buoni spesa scolastici. Sostegno alle famiglie, con figli dai 6 ai 18 anni, in un ambito fondamentale qual è quello della scuola, un aiuto che si concretizza nella distribuzione di voucher per un valore complessivo pari a 18mila euro. Il progetto ProPositivi, primo esempio di welfare comunitario esteso all’intero territorio provinciale, ripropone “Gesti positivi“, per il terzo anno consecutivo integrato in ProPositivi, progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Pro Valtellina, con il consorzio di cooperative sociali Sol.co Sondrio, quale principale interlocutore per co-progettare le azioni su scala provinciale.

Una buona pratica recepita e sostenuta per la sua capacità di fornire una risposta concreta a un bisogno evidente in un settore fondamentale qual è quello scolastico. I Comuni coinvolti sono 34, tutti quelli del Sondriese e del Tiranese, mentre sono otto le cartolerie accreditate, sostenitrici a loro volta, che mettono a disposizione tremila euro in merce.

"Anche quest’anno siamo lieti e onorati di sostenere la nuova edizione di Gesti Positivi – afferma il consigliere di Fondazione Pro Valtellina Christian Cabello –. Il diritto all’istruzione costituisce un tassello fondamentale per la crescita armoniosa di bambini e ragazzi, i quali sono fondamentali per il futuro delle nostre comunità e noi adulti abbiamo il dovere morale di tendere loro la mano attraverso esempi di prossimità concreta come quello che stiamo attuando".

Le famiglie destinatarie del contributo sono quelle residenti in uno dei comuni degli ambiti di Sondrio e di Tirano, con figli nati tra il 2007 e il 2019, che frequentano le scuole primaria, secondaria di primo e di secondo grado, e con un Isee in corso di validità fino a 15mila euro. Le candidature possono essere presentate a partire da giovedì 10 luglio e fino al 24 luglio, esclusivamente tramite il form on line, a cui si accede sul sito internet propositivi.org.

Fulvio D’Eri