Genitori autorevoli. I dieci principi spiegati da Pellai

Tra tutti i compiti, di certo quello di "allenare alla vita" i propri figli è il più complicato. Più che mai in un contesto quale quello attuale. Eppure ce la si può fare, soprattutto imparando a non confondere autorità con autorevolezza. Una distinzione fondamentale, che una volta compresa e messa in atto, si rivela di grande utilità anche per gli adulti che a scuola, nei servizi e nelle associazioni hanno a che fare con i più giovani. All’argomento Alberto Pellai (nella foto), medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano, ha dedicato il libro dal titolo “Allenare alla vita. I 10 principi per tornare a essere genitori autorevoli“ e proprio domani sera l’autore incontrerà il pubblico sondriese, alle ore 20.30, all’Auditorium Torelli di via Don Lucchinetti, nel capoluogo. Dialogherà con lui l’assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione Marcella Fratta. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.

S.B.