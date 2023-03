Gelo-disgelo anticipato Nuova frana dalla Reit

Frana, nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16.30, nel territorio comunale di Valdidentro, poco sopra l’abitato di Molina. Uno smottamento, la cui entità è ancora in corso di accertamento, si è staccato dal famigerato monte Reit, teatro anche negli anni passati di importanti dissesti, ed è scivolato sino a circa un chilometro di distanza dai primi edifici. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto, unitamente al primo cittadino di Valdidentro.

"Non si è resa necessaria l’evacuazione di alcuna abitazione - ha dichiarato il sindaco, Massimiliano Trabucchi - e neppure la chiusura, da parte di Anas, della statale 38 dello Stelvio e neppure di altre strade. Qualche sasso è rotolato a valle, sollevando un gran polverone per il fenomeno del gelo-disgelo, anticipato quest’anno, in conseguenza probabilmente dei cambiamenti climatici, di un paio di mesi, rispetto al periodo primaverile. Oggi, con un elicottero, i tecnici dell’Ufficio regionale di Sondrio sorvoleranno l’intera area".

Mi.Pu.