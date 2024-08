Gastronomia “locomotiva”. Teglio si fa conoscere con le sue specialità

A Teglio ultimi preparativi per i fine settimana dedicati alle specialità culinarie. Torna infatti Teglio Sapori, con una formula tanto gradita da essere confermata e le creazioni degli chef che si declinano nel solco della tradizione. "Teglio Sapori", rassegna gastronomica nata negli anni ‘90, torna per 13 fine settimana consecutivi tra il finire dell’estate e l’autunno inoltrato. A muovere i ristoratori tellini sono l’indissolubile legame con la tradizione, la creatività e la passione: i menù tipici, con al centro i veri pizzoccheri della Valtellina, sono un concentrato di bontà, tipicità e genuinità. Quattro weekend con il Pizzocchero d’Oro, l’evento di apertura, dal 6, 7 e 8 settembre, tre ciascuno per funghi, dal 4, 5 e 6 ottobre, cacciagione, dal 25, 26 e 27 ottobre, e sapori autunnali, dal 15, 16 e 17 novembre. Cambiano gli ingredienti e si assaggiano nuove pietanze, ma rimane immutata la prelibatezza delle proposte. Dai pizzoccheri cucinati secondo la ricetta originale custodita dall’Accademia del pizzocchero di Teglio agli sciatt, dalla selvaggina ai profumi dell’orto, dai salumi tipici ai formaggi fino ai dolci della tradizione è un trionfo di sapori che ben si abbinano ai corposi vini rossi valtellinesi. Fabio Valli, presidente dell’associazione mandamentale di Tirano dell’Unione commercio turismo e servizi della provincia di Sondrio e vicepresidente di Federalberghi Sondrio, è il promotore e coordinatore di Teglio Sapori.

"Anche quest’anno ci prepariamo all’evento che più di ogni altro rappresenta Teglio e la sua tradizione gastronomica - sottolinea -. Siamo reduci da edizioni molto positive e l’auspicio per il 2024 è di accogliere l’affezionata clientela che ritorna ogni anno e nuovi commensali: in queste settimane stiamo promuovendo "Teglio Sapori" oltre i confini provinciali, poiché, anno dopo anno, abbiamo allargato progressivamente il bacino. La soddisfazione più grande è incontrare persone che non conoscevano Teglio e che ne rimangono conquistate tanto da ritornare. Un’altra tendenza che si è confermata è il prolungamento dell’esperienza: non più soltanto il pranzo ma anche il soggiorno per l’intero fine settimana nelle nostre strutture ricettive per cogliere tutte le opportunità che il nostro paese offre". (Informazioni più dettagliate si possono trovare sui siti www.tegliosapori.info e www.teglioturismo.com o 0342 782000). Fulvio D’Eri