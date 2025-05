Garante disabili. Sono aperte le candidature

Cercasi il nuovo Garante della persona disabile: fino a lunedì 23 giugno è possibile candidarsi, a fronte dell’imminente scadenza del mandato dell’attuale, eletto a maggio del 2022. Secondo quanto previsto nell’apposito regolamento comunale, il Garante è a supporto dell’amministrazione comunale e la sua attività si concretizza, principalmente, nella promozione delle iniziative opportune per la tutela delle persone disabili, con particolare attenzione all’integrazione e all’inclusione sociale. Questa figura ha quale compito principale vigilare sul rispetto di quanto previsto dalla convenzione dell’Onu in merito ai diritti delle persone disabili e quindi di promuoverne l’eguaglianza.

Il garante, che opera a titolo gratuito, è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Rimane in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli interessati possono candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso, a cominciare da un’esperienza almeno triennale nello svolgimento di attività a tutela delle persone con disabilità e per la loro inclusione sociale. La candidatura può essere presentata inoltrando lo schema di domanda pubblicato sulla homepage del sito web del Comune, nella sezione “Ultime notizie“, unitamente al curriculum, per posta elettronica a segreteria@comune.sondrio,it, o certificata a protocollo@cert.comune.sondrio.it; consegna a mano all’Ufficio relazioni con il pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30.

Fulvio D’Eri