Fumetti e cultura pop. Due giorni a Lariofiere

Fumetti e cultura pop per appassionati di ogni età protagonisti domani e domenica 21 aprile a Lariofiere di Erba. Como Fun diventerà un punto di incontro dell’universo della cultura pop. Gli organizzatori, Hidden Door, hanno messo a punto un programma articolato e rinnovato, dove l’ospite di spicco sarà l’attore danese Mads Mikkelsen, che incontrerà i fans domenica 21 alle 14.30, quando racconterà la sua carriera e risponderà alle domande. Altro importante ospite sarà Maccio Capatonda: il celebre comico sarà presente domenica alle 15.30. Spazio anche alla musica sabato, con il live di Giorgio Vanni, accompagnato dalla sua band I Figli di Goku e l’Ammiraglio Max, che porteranno sul palco le sigle più amate degli ultimi anni: da Pokémon a Dragon Ball, fino a Detective Conan e Arale, per un viaggio nelle storie che hanno segnato intere generazioni. Domenica, arriverà per la prima volta lo spettacolo “Voglio tornare negli anni ‘90“: un tuffo nel decennio più iconico degli ultimi tempi. Dalle 17 tutti i visitatori potranno salire sulla macchina del tempo e divertirsi sulle note delle hit di successo di questo indimenticabile periodo. Como Fun vedrà anche la partecipazione del meglio del mondo del doppiaggio, con un incontro a tema in cui Harry Potter, Alessio Puccio, voce di Harry, e Flavio Aquilone, voce di Draco Malfoy, racconteranno i retroscena delle loro carriere. Anche Emanuela Pacotto, leggenda del doppiaggio italiano, sarà in fiera per svelare i segreti dei suoi oltre 350 doppiaggi. In fiera sarà inoltre possibile acquistare le novità del mondo del fumetto, del collezionismo, dei giochi da tavolo e dei videogiochi, nei numerosi stand. Pa.Pi.