Fuggì all’alt in auto. Il ferito dimesso

Riccardo Carnevali, 21 anni, di Sondalo, che nella notte fra sabato e domenica era finito in un fossato, a Bormio, fuggendo a piedi (dopo avere abbandonato la Fiat Panda che guidava andata a impattare contro un albero: illesi i tre amici che trasportava, due dei quali minorenni) dai carabinieri del Norm di Tirano, ieri pomeriggio è stato dimesso dal “Morelli“ di Sondalo dove era stato ricoverato.

Quella notte, attorno alle 3, non si era fermato all’alt della pattuglia, in servizio per prevenire l’eventuale guida in stato d’ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di droghe. Non si conosce l’esito degli esami tossicologici. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Mi.Pu.