“Fuga” dall’asilo, la minoranza non ci sta

L’opposizione che siede a palazzo Pretorio non ci sta e critica la maggioranza sul caso relativo alla “fuga“ dall’asilo la Coccinella di un piccolo utente: è assente e defilata e il bambino "sparito" e poi ritrovato non si è più ripresentato nella scuola materna. Questa la ferma presa di posizione delle minoranze in municipio, del gruppo Pd, di Sondrio Democratica e di Futuro Insieme, che hanno stilato un comunicato stampa per esprimere le loro opinioni in merito ad una questione che sta facendo discutere Sondrio.

E non solo. "Dalle risultanze trasmesse dal sindaco, in risposta alle numerose domande che abbiamo formulato nell’interpellanza della scorsa settimana, si presume che venerdì 6 settembre, verso le 15.50, il bambino in oggetto sia riuscito ad eludere la sorveglianza, raggiungendo il cancello lasciato aperto da qualche genitore, per poi essere riaccompagnato da due agenti della Polizia locale alle ore 16.05, senza che nel frattempo se ne fosse rilevata l’assenza". Questa la premessa. L’amministrazione comunale ha ritenuto l’episodio grave e sollecitato la cooperativa "Città futura" ad un rafforzamento delle attenzioni sulla sicurezza, chiedendo chiarezza sulle responsabilità. "Però… non è stato chiarito se, come da più parti è stato suggerito, corrisponda al vero che, da prassi, il cancello fosse solito rimanere aperto dalle 14.30 in poi. Ci viene data rassicurazione che le presenze sono regolari, ma il bambino protagonista dell’episodio non ha più ripreso la frequenza. In tutto ciò emerge l’assenza dell’amministrazione comunale che, ad uno stringato comunicato e alla presenza il lunedì mattina successivo all’ingresso del nido del dirigente del municipio dottor Verri, è apparsa piuttosto defilata, quando invece sarebbe stato più opportuno e necessario farsi parte attiva verso le famiglie che usufruiscono del servizio". Ma i rilievi dei consiglieri non finiscono qui. "La Giunta comunale si è tenuta in disparte ed ha lasciato che la situazione si evolvesse solo attraverso le parti tecniche degli uffici: un episodio di tale rilevanza avrebbe avuto bisogno di maggiori approfondimenti. Si è verificato infatti un precedente mai riscontrato finora dentro la gestione pubblica dell’asilo nido "La Coccinella", come tanti altri precedenti negativi stiamo osservando affacciarsi a Sondrio. La Giunta omette le proprie responsabilità politiche e rimane alla finestra, demandando ad altri il compito di garantire efficienza, sicurezza e controllo, i pilastri portanti di una buona amministrazione".Fulvio D’Eri