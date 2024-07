Frazione Triasso. Attacco sul degrado

Quali sono le priorità dell’amministrazione comunale di Sondrio sulle aree adiacenti al Teatro Sociale e perché non si ritiene urgente un intervento di taglio di arbusti e piante ai bordi della strada per Triasso? Questi i due quesiti sottoposti dal Pd di Sondrio (nella foto Michele Iannotti) all’amministrazione comunale sottoforma di altrettante interpellanze da discutere nel corso del Consiglio comunale odierno. La prima interpellanza riguarda appunto il Teatro Sociale, coi lavori per il suo recupero terminati nel 2015 e con l’inaugurazione targata settembre 2015. "Da allora è impegno di tutte le amministrazioni recuperare le risorse per completare la riqualifica delle aree esterne adiacenti, in particolare lungo il lato di via Alessi – dicono i Dem di Sondrio -. Nel novembre 2019 veniva annunciata l’acquisizione degli spazi dell’ex night club "Astoria" e veniva annunciata l’intenzione della loro messa a disposizione come spazio per i giovani. Inoltre veniva annunciata come prioritaria la sistemazione degli spazi esterni su via Alessi". Si chiede quindi "quali siano ad oggi i progetti e il livello di priorità dell’amministrazione su queste aree e quali siano le risorse impegnate e i tempi di possibile realizzazione".

La seconda questione riguarda invece la frazione collinare. "La particolare stagione climatica estiva finora ha certamente favorito la crescita di erba, arbusti e piante infestanti" si premette. Considerato che "alcuni cittadini di Triasso segnalano da mesi l’assenza di interventi di taglio del verde lungo la strada di accesso e la presenza di rami sporgenti" e preso atto che "la situazione produce una percezione di degrado, scarsa attenzione e manutenzione", si chiedono risposte. F.D’E.