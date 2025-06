Francesco Totti indossa la maglia numero 10 della Nuova Sondrio Calcio

Sondrio, 9 giugno 2025 – Francesco Totti con il suo amico Marco Amelia e la maglia numero 10 della Nuova Sondrio Calcio. Non è uno scherzo, non è nemmeno una boutade creata con l’intelligenza artificiale e, purtroppo per i tifosi biancoazzurri, nemmeno l’immagine o la presentazione ufficiale di un nuovo acquisto: Francesco Totti non sarà il fantasista della Nuova Sondrio Calcio anche se sarebbe sicuramente in grado di fare faville in D anche a 48 anni suonati.

Ma allora di cosa stiamo parlando? Nel corso dell’evento Serie A – Operazione Nostalgia, una kermesse che ha richiamato al Tardini di Parma tante “vecchie glorie” e 12mila persone sugli spalti, la Nuova Sondrio Calcio del presidente Michele Rigamonti è stata a suo modo protagonista.

Come? Innanzitutto tra i pali di una delle due formazioni si è piazzato Marco Amelia, mister della squadra del capoluogo valtellinese che per i più sbadati ha vinto, tra l’altro, il Mondiale 2006 con la nazionale di Lippi e uno scudetto con la Roma, conquistato nella stagione 2000-01 proprio insieme a Totti che di quella squadra era capitano e leader indiscusso.-

Ed è stato proprio negli spogliatoi del Tardini che Marco Amelia e il direttore sportivo della formazione sondriese Christian Salvadori, direttore sportivo della Nuova Sondrio Calcio, hanno consegnato a Totti la maglia numero 10 del Sondrio con il nome del fuoriclasse romano stampato. E l’ex capitano giallorosso, uno dei più forti giocatori italiani di sempre, ha dimostrato ancora una volta la grande simpatia e la grande cordialità che lo contraddistinguono posando con la camiseta della Nuova Sondrio Calcio.