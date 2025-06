Referendum e ballottaggi in Lombardia: 8 milioni di elettori alle urne. Gli spareggi di Cernusco sul Naviglio e Rozzano

Sono circa 8 milioni gli elettori che possono andare a votare in Lombardia per i referendum nei seggi aperti domenica mattina alle 7. A Milano ci sono 1.044.439 elettori, di cui oltre 11.000 alle urne per la prima volta, che potranno votare in 1.260 sezioni allestite in 162 scuole.

La consultazione

Oltre che per i 5 referendum, nei seggi aperti domenica fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, in due Comuni si vota anche per il ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco: a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese e a Saronno, in provincia di Varese, sono più di 73mila i cittadini chiamati ancora alle urne. In Lombardia, al primo turno sono già stati eletti 16 sindaci ma ne rimangono da scegliere due.

Ballottaggio a Cernusco sul Naviglio

A Cernusco, al primo turno il centrosinistra, guidato da Paola Colombo, ha avuto il 37,25% dei voti, con una coalizione composta dal Pd, che è andato oltre il 26%, da Avs (sopra al 6%) e da una lista civica. Assente il M5s, che sosteneva Valentina Tedesco. Praticamente appaiato, con una differenza di poco meno di 200 voti, il candidato del centrodestra Claudio Mereghetti, che ha preso il 36,14% delle preferenze. Al ballottaggio potrebbero essere decisivi i voti della storica civica di sinistra 'Vivere Cernusco' di Danilo Redaelli, che al primo turno è andata oltre il 22%.

Paola Colombo e Claudio Mereghetti si sfideranno al ballottaggio dell'8 e 9 giugno

Ballottaggio a Saronno

A Saronno, il paese più popoloso tra quelli lombardi chiamati a rinnovare il sindaco in queste amministrative, il centrodestra ha chiuso in vantaggio il primo turno, con Rienzo Azzi che ha preso più del 43% dei voti trainato dal suo partito, Forza Italia. Staccato il centrosinistra di Ilaria Pagani, fermo al 27,56%. Anche qui potrebbero risultare decisivi i voti delle due liste civiche di Novella Ciceroni (14,83%) e dell'ex sindaco Augusto Airoldi (14,32%).