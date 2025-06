Gallivaggio, colletta straordinaria nelle parrocchie per il restauro del santuario

Chiavenna (Sondrio) – Colletta straordinaria in tutte le parrocchie della diocesi: le offerte raccolte durante le Messe celebrate oggi sosterranno il restauro del Santuario di Gallivaggio, colpito dalla frana di 7.500 metri cubi di materiale il 29 maggio 2018.

Dopo anni di lavori preparatori, progettazioni e assegnazioni definitive, il cantiere è stato avviato il 4 aprile. L’intervento richiederà oltre due anni (820 giorni stimati) e ha un costo complessivo di 4 milioni e 635mila euro: di questi 2 milioni sono stati stanziati dalla Regione e 1,6 dalla Provincia con Fondazione Cariplo. La Diocesi di Como ha un carico economico di un milione: da qui l’attivazione della raccolta-fondi e della colletta straordinari per finanziare l’attività di ristrutturazione e restauro.

Nelle ultime settimane sono stati montati i ponteggi interni ed esterni ed è stata allestita la gru. I prossimi passi prevedono il rifacimento del tetto e il consolidamento della parte muraria del Santuario. Altra operazione fondamentale: recuperare tutte le porzioni di fabbrica e gli elementi architettonici sopravvissuti alla frana. Un’attenzione particolare sarà dedicata agli apparati decorativi e agli intonaci. Si porrà rimedio al danneggiamento dell’affresco di Domenico Caresana nel presbiterio e alle decorazioni di Luigi Tagliaferri nella navata centrale.

Per quanto riguarda la campagna di donazioni in corso, per mantenere la massima trasparenza e garanzia nella raccolta e utilizzo dei fondi è stato costituito un fondo alla Fondazione Italia per il Dono. Qui verranno convogliate le offerte, che potranno pervenire tramite bollettino postale, bonifico bancario o donazione online. Info: www.santuariogallivaggio.it.