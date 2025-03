Val Masino, la frana dello Scaiun a Cataeggio torna a fare paura: rilevati movimenti anomali

Val Masino (Sondrio), 22 marzo 2025 – La frana dello Scaiun a Cataeggio (Comune di Val Masino) torna a preoccupare. Questa mattina sono stati rilevati alcuni movimenti anomali dalle apparecchiature e così è partita l’allerta. Pochi millimetri fortunatamente lo spostamento sulla montagna. Due famiglie sono state evacuate da via Marconi.

Sul posto una autoambulanza per precauzione, vigili del fuoco e carabinieri. In queste ore è in corso una riunione in Prefettura per valutare la situazione. In base all’evoluzione, il provvedimento di evacuazione potrebbe essere esteso ad altre zone della frazione. La frana in passato ha provocato seri problemi. Nel 2019 massi erano caduti ad un passo dalla scuola e dalle case. Furono 39 gli sfollati.