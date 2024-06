Frana sul Bernina. Disagi per i frontalieri. Via libera sullo Stelvio

Maltempo e danni in provincia di Sondrio e nel Cantone dei Grigioni. Nella vicina Svizzera, una frana ha interessato la strada del Bernina, nel tratto compreso fra Lagalb e San Carlo. Il collegamento è stato chiuso fino alle 17 di ieri per permettere i necessari lavori di sgombero del materiale sceso dalla montagna. La frana si è verificata giovedì sera intorno alle 22 presso la località Sfarzù. Pesanti i disagi per i frontalieri e i turisti. Semaforo verde anche sullo Stelvio, dopo tanta neve. Il via libera è da e per l’Alto Adige.

In Valchiavenna, è tornata percorribile la pista ciclopedonale che corre a ridosso della galleria di Mina, nel Comune di Verceia, dopo i distacchi di roccia di sabato scorso.

A Isola di Madesimo invece una tromba d’aria si è abbattuta nel primo pomeriggio di ieri. Il danno più pesante l’ha pagato un’azienda che coltiva piccoli frutti. Due le serre danneggiate e pali divelti, come le reti contro la grandine.

Nel Sondriese, intorno alle 15, è scesa una pioggia con pulviscolo di colore mattone, tipo sabbia del deserto. Oggi sul capoluogo si prevede tempo sereno e nel pomeriggio, verso le 16, possibili temporali.

Carlalberto Biasini