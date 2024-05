Fra i giardini segreti . Itinerari di storia e arte

Un sabato da trascorrere alla scoperta dei “Giardini segreti“, del verde nascosto di case e ville del territorio di Legnano e organizzato in un itinerario da dieci tappe: si terrà domani 18 maggio (oppure domenica in caso di maltempo) “Alla scoperta di dieci giardini segreti“, l’itinerario fra giardini e architetture dell’inizio del XX secolo proposto dall’associazione Liceali sempre nell’ambito del programma delle iniziative del Centenario di Legnano Città. Punto di partenza del percorso sarà, alle 9.30, Villa Jucker: qui l’iniziativa sarà presentata da Ornella Ferrario e Pietro Bonzi, dell’associazione “Liceali sempre“, e dove il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi farà gli onori di casa. In questa sede a ogni partecipante sarà consegnato un pieghevole con le dieci tappe dell’itinerario e un suggerimento sul percorso da seguire, che resta comunque libero e che potrà essere completato senza accompagnamento. Una volta raggiunti i vari giardini, i visitatori saranno accolti da ciceroni volontari: per ogni tappa sarà apposto un timbro in corrispondenza del giardino visitato e chi completerà il percorso con dieci timbri, presentandosi alle 18 a Palazzo Leone da Perego, oltre ad assistere a una breve lettura descrittiva dei palazzi arcivescovili a cura degli iscritti al corso di dizione della scuola di teatro Scenaperta, riceverà un omaggio. I dieci giardini inseriti nel percorso sono quelli di: Villa Jucker, Casa Giulini Vismara, Santuario Madonna delle Grazie, Casa Marcotriggiano, Casa Madonnina dei Cedri, Villa Guidi, Chiostro degli ulivi del Santissimo Redentore, Villa Tobler, Villa e vicolo Bernocchi, Casa Pini. Gli itinerari si svolgeranno in due momenti: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.P.G.