Fornitore offresi 340 imprese a Lariofiere

In esposizione a Lariofiere di Erba, da giovedì 15 a sabato 17 febbraio, ci saranno 340 imprese altamente specializzate nelle lavorazioni, nei processi, nella produzione e distribuzione per la filiera meccanica. Fornitore offresi, è la manifestazione nata nel 2009 dall’esigenza del distretto metalmeccanico territoriale di "fare sistema" e sviluppare nuove e piu` strette relazioni all’interno di una stessa filiera produttiva. Ogni anno registra migliaia di incontri business con operatori qualificati del comparto manifatturiero. È aperta dalle 9.30 alle 17.30, con ingresso gratuito previa registrazione on line sul sito dedicato.