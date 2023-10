Formaggi d’eccellenza. Forme diventa "Cult"

Storie, terre, personaggi e formaggi. Al via venerdì l’8ª edizione di Forme, manifestazione dedicata al formaggio in ogni sua sfumatura, che ha come obiettivo la valorizzazione e promozione nazionale e internazionale del comparto lattiero-caseario.

In Italia esistono 53 Dop per quanto riguarda i formaggi, a Bergamo ne esistono ben 9: nessuna provincia italiana, ma anche europea, può vantare un simile primato. Il Concept dell’edizione 2023, nel capoluogo orobico fino a oggi, è Forme cult, a sottolineare come la cultura sia alla base del progetto, omaggio a Bergamo e Brescia, Capitale della Cultura 2023.

Diverse novità: i Cheese Labs, ben 25 masterclass dedicate al formaggio, guidate direttamente dai più autorevoli e pluripremiati professionisti del settore; la presenza di labs internazionali, da Inghilterra, Francia, Spagna, Svizzera e Ucraina. Un’occasione per scoprire prodotti introvabili e abbinamenti sorprendenti, tra formaggi, vini, birre, acque aromatizzate, sidri e prodotti agroalimentari d’eccellenza, in location storiche in Bergamo Alta come il Circolino, Da Mimmo, Lalimentari e il Sole.

Nei giardini del Circolino sarà possibile degustare e acquistare una selezione dei migliori prodotti enogastronomici delle Città Creative Italiane Unesco per la Gastronomia: Alba, Bergamo e Parma. Non mancano convegni e dibattiti con professionisti del settore, il concorso caseario internazionale Stupore ed Emozione, la mostra di Coldiretti sulle grandi battaglie combattute a difesa del made in Italy, docufilm e momenti didattici.

Michele Andreucci