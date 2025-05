Casinò di Sankt Moritz, chiusura e licenziamenti

Ultimo giorno di apertura per il Casinò di Sankt Moritz che non ha trovato un acquirente e, come anticipato dalla Rsi, sarà costretto a chiudere. La decisione della Casinos Austria, proprietaria della piccola casa da gioco dell’Engadina, è stata irrevocabile e adesso per i trenta dipendenti si aprirà la procedura di licenziamento collettivo.

Appena un mese fa il gruppo austriaco, spiazzando un po’ tutti, visto che aveva appena rinnovato la concessione ventennale e aveva pronta anche una nuova offerta dedicata ai giochi online, aveva annunciato la volontà di liberarsi della casa da gioco e si era detto pronto a ricevere le offerte di possibili acquirenti. Nessuno però si è fatto avanti e così Casinos Austria ha deciso di chiudere.

Il casinò di Sankt Moritz è una delle 22 case da gioco elvetiche, in possesso di un permesso B. Nel caso di Sankt Moritz la concessione era stata rinnovata per la sua importanza dal punto di vista turistico. Nel 2021 aveva anche trasferito la propria sede in una posizione più centrale, aumentando anche gli incassi che negli ultimi due anni hanno superato i 3,5 milioni di franchi.