"Fondazione Volta Incontra riparte: incontro sui pianeti extrasolari con Giovanna Tinetti"

Riprendono le iniziative di Fondazione Volta Incontra, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e i Musei civici di Como. Il primo incontro martedì 13 alle 21 alla Pinacoteca Civica di Como con Giovanna Tinetti (nella foto), docente di Astrofisica dello University College di Londra in dialogo con Ugo Moschella, docente di Fisica teorica dell’Università dell’Insubria. Si discuterà di “Mondi nuovi lontanissimi: i pianeti di altre stelle“. Immaginati da Giordano Bruno nel XVI secolo, i pianeti extrasolari esistono. A oggi sono stati osservati 5.366 esopianeti in 3.962 sistemi planetari diversi.