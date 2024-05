Fondazione . Enea Mattei: via ai bandi

Gli studenti della Bassa Valle potranno partecipare ai bandi di concorso indetti dalla Fondazione Mattei e avere agevolazioni economiche inerenti il loro percorso di studio. Come ogni anno, in data 5 maggio (anniversario della morte dell’ingegner Enea Mattei 05/05/55), verranno pubblicati i nuovi bandi di concorso che daranno a molti studenti del mandamento morbegnese un ventaglio di opportunità importanti per i loro studi. Nello specifico verranno elargiti 14 assegni di studio del valore di 2.000 euro cadauno per effettuare una vacanza studio all’estero, 26 assegni annuali di 500 l’uno per gli studenti che devono iscriversi o sono iscritti alle scuole Superiori, 1 posto in Convitto del valore di 3.000 euro, 5 borse di studio universitarie del valore di 3.000 euro l’una, 1 posto gratuito presso il Collegio Ghislieri di Pavia, 1 posto gratuito presso il Collegio Borromeo di Pavia, 4 borse per master post laurea triennale del valore di 3.000 euro l’una, 4 borse per master post laurea magistrale del valore di 5.000 euro, 4 borse per scuole o percorsi formativi del valore di 3.000 euro, 2 borse di studio per percorsi formativi d’eccellenza del valore complessivo di 20.000 euro, 3 premi per tesi di laurea del valore di 1.500 euro. Anche quest’anno, la Fondazione gestirà l’assegnazione della Borsa di studio Schiantarelli del valore di 3.000 euro per attività formative di studio e specializzazione in Italia ed all’estero.

In aggiunta alle borse di studio, la Fondazione assegna 63 posti a favore di studenti meritevoli a canone agevolato. Dall’anno 2015, il Consiglio d’Amministrazione presieduto da Gino Ambrosini, ha deciso di non aumentare i canoni di locazione.