Finisce contro un’aiuola e muore Luigi Preda, 81 anni, è deceduto ieri mattina a causa di un incidente stradale in cui la sua auto è finita su un'aiuola spartitraffico. I medici non sono riusciti a salvarlo. I carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi per capire le cause dell'incidente.