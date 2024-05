Finanzieri morti in Val di Mello: lunedì 3 giugno la camera ardente e i funerali solenni

Bormio (Sondrio) – Saranno celebrati lunedì 3 giugno alle 15 i funerali di Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli, i tre giovani militari del Sagf morti nel tragico incidente sul Precipizio degli Asteroidi, in Val di Mello, precipitando mentre erano impegnati in un’esercitazione.

Saranno “esequie solenni con onori militari”, nella chiesa parrocchiale di Bormio, come comunicato dal comando provinciale di Sondrio della Guardia di finanza. Sempre lunedì prossimo, in mattinata, dalle 9 alle 13, nella chiesa di Sant’Ignazio a Bormio sarà invece allestita la camera ardente.

“Cari Luca, Alessandro e Simone – scrive il comando provinciale delle Fiamme gialle in un messaggio di cordoglio - descrivere lo stato d’animo di tutti noi, in questo momento di grande sofferenza, risulta particolarmente difficile. Non esistono parole per poter colmare un dolore e un vuoto così grande, voi che per tutti noi eravate molto più che colleghi, eravate degli amici, eravate parte della nostra famiglia.”

“Il Comandante provinciale della Guardia di finanza di Sondrio, gli ufficiali e il personale tutto – conclude la nota – rivolgono il più profondo cordoglio e vicinanza a tutti i vostri cari, ricordando il vostro sorriso, la dedizione e la passione che mettevate in quello che per voi non era unicamente lavoro, ma una vera e propria missione di vita”.