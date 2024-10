Finalmente la rotatoria per via Zara

Una rotatoria all’incrocio di via Zara per risolvere un grave problema viabilistico. È quella che realizzerà il Comune di Sondrio nei prossimi mesi e che permetterà di ridurre notevolmente la pericolosità di un tratto di strada trafficato. Uscire da via Don Bosco per immettersi nella via IV Novembre o per approdare nella via Zara, infatti, era sempre un "rebus" per gli automobilisti che avevano una visuale molto ridotta e che quindi rischiavano sempre di invadere la carreggiata e di provocare incidenti. Finalmente si porrà fine a questa problematica.

Il progetto, approvato dalla Giunta, verrà realizzato ad inizio 2025, per un costo di 282mila euro. "Quando in gioco c’è la sicurezza dei cittadini, a piedi o in bicicletta, ritengo che la ricerca della soluzione migliore non possa e non debba prescindere da questo aspetto - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini -. L’incrocio è pericoloso e altrettanto lo è via Zara con uno stretto marciapiede insufficiente a tutelare le persone che vi transitano, in particolare anziani e bambini" "Il progetto - spiega l’assessore all’Urbanistica Carlo Mazza - mira alla riduzione dell’incidentalità stradale e al miglioramento del comfort e del decoro urbano con la riqualificazione e definizione dei percorsi pedonali, la protezione degli attraversamenti in tutte le direzioni e l’abbattimento di barriere architettoniche. Lungo via Zara saranno allargati e adeguati i percorsi dedicati alla mobilità lenta, ovvero marciapiedi su entrambi i lati e una pista ciclabile. Il senso unico, che sarà istituito in direzione est, rappresenta una scelta necessaria per proteggere pedoni e ciclisti". Nello specifico, sarà realizzata una rotatoria del diametro di 21 metri, a una quota rialzata rispetto alle vie Don Bosco e IV Novembre.